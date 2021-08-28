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Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu - Son Dakika

Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu

28.08.2021 11:24
Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu, System.String[]

PANDEMİYLE birlikte iş yaşamında daha yaygın hale gelen teknoloji ağırlıklı yeni çalışma şekillerine Z kuşağının daha çabuk adapte olduğunu söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda İnsan Kaynakları Programı Öğr. Gör.

PANDEMİYLE birlikte iş yaşamında daha yaygın hale gelen teknoloji ağırlıklı yeni çalışma şekillerine Z kuşağının daha çabuk adapte olduğunu söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda İnsan Kaynakları Programı Öğr. Gör. Özlem Anuk, çalışma hayatına girecek adaylara işe alım süreçlerinde bireysel yaratıcılıklarını ön plana çıkarmalarını önerdi.

Pandeminin çalışma hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda İnsan Kaynakları Programı Öğr. Gör. Özlem Anuk, hibrit çalışma koşulları ve teknoloji ağırlıklı yeni çalışma şekillerinin önem kazanarak interaktif çalışma ortamlarına zemin hazırlandığını vurguladı. Yöneticisiz yönetim gibi yeni modellerin ortaya çıktığını anlatan Anuk, teknoloji alt yapısının çalışma biçimindeki değişimi de beraberinde getirdiğini kaydetti. Çalışma biçimindeki farklılıklara uyum sağlamanın kuşaklara göre değişim gösterdiğini ifade eden Anuk, X kuşağının iş yaşamından yavaş yavaş  ayrılmaya başladığını söyleyip Y ve Z kuşağı için şöyle konuştu:

"Y kuşağının teknolojiyle doğduğunu ve geliştiğini söyleyebiliriz. Ama Z kuşağı teknolojinin içinde doğdu. Dolayısıyla doğuştan bir teknoloji okur yazarlığından bahsediyoruz. Bugünki çalışma biçimleri içerisinde Z kuşağının daha aktif, sosyal medyayı daha rahat kullanabilen, iletişimi sosyal medya üzerinden daha rahat yürütebilen bir kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma hayatında ve organizasyonel iletişimde bugünkü çalışma şartlarına daha uyum sağlayabilen bir kuşak.Z kuşağının özellikle teknolojiyi kullanabilme, teknolojiyle ilgili paylaşımlarda bulunabilme ve kendini bu noktada geliştirme gibi bir özelliği var."

YENİ SÜRECE HIZLI ADAPTASYON

Pandemiyle birlikte çalışma hayatının teknolojik alt yapıya geçişinin çok hızlı bir şekilde sağlandığını anlatan Öğr. Gör. Özlem Anuk, teknoloji alt yapılı çevrimiçi çalışmaların pandemi öncesinde çok uzak görünse de zorunluluk haline geldiğini dile getirdi. İşverenlerin gözünden bakıldığında bu sürecin devam ettirilebilir olduğunu belirten Anuk, "Bazı işler için fiziki çalışma koşullarının çevrimiçi yürütülebilirliği, hibrit çalışmanın kalıcı olarak devamlı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu da farklı çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Özellikle yeni çalışma hayatına atılacak gençler için bu farklı çalışma koşulları aslında onların hem kuşaksal hem de yaşayıp deneyimlediği bir özellik olduğu için daha hızlı adapte olduklarını söyleyebiliriz" dedi. İş yaşamında daha fazla yer almaya başlayan Z kuşağının özellikle geliştirilebilir yönlerinin farkında olması gerektiğini belirten Anuk, yeni iş arayanlara şu uyarılarda bulundu:

"Teknoloji okur yazarlığını bu farkındalığı arttırır yönde sürdürmeleri gerekiyor. Çünkü artık işverenler de bilinçli, kendinin farkında gençler istiyorlar. Bu farkındalığı krizleri fırsata çevirebilmek, kendi gelişimlerine katkı yapabilmek, üniversite değişim programları yada küresel boyutta sosyal sorumluluk projelerini önemsemek ile birlikte kazanabilirler. Çalışma hayatına girecek adaylarımızın bu şekilde işe alım süreçlerinde bireysel yaratıcılıkla ön plana çıkmalarını önemsiyoruz. Kendilerine ne kadar katkı yaparlarsa, bireyselliği bir değer olarak ortaya koyarlarsa bir adım önde olabilirler."

Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu
Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Z kuşağına iş yaşamında bireysellik vurgusu - Son Dakika


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