Z kuşağını dinledi, yılda 120 bin ürünle sokak modasını yarattı

Z kuşağı, pek çok alana olduğu gibi moda dünyasına da yeni dinamikler kazandırıyor. Özellikle Z kuşağıyla yükselişe geçen sokak modasında toplumsal eşitlik çabasının belirleyici olduğunu söyleyen yerli moda markası Shout'un Kurucusu Sabri Korkmaz, "Eşit moda kavramı, Z kuşağının moda dünyasına getirdiği yeni ve sorumluluk isteyen bir soluk" dedi.

Marketo tarafından yapılan 'Z Kuşağıyla Tanışın: Pazarlamanın Yeni Büyük Hedef Kitlesi' (Meet Generation Z: Marketing's Next Big Audience) başlıklı araştırmaya göre, 1997-2012 arasında doğanları kapsayan Z kuşağının yüzde 60'ı sosyal dayanışmayla dünyada olumlu bir fark yaratmak istiyor ve bunu alışverişten modaya her alana yansıtıyor.

"Z KUŞAĞI HER ALANDA FARK YARATMAK İSTİYOR"

Özellikle son yıllarda yükselişe geçen sokak modasının Z kuşağının toplumsal eşitliğe verdiği önemden beslendiğini söyleyen Sabri Korkmaz, "Z kuşağı hem kendisinin hem de markaların dünya üzerindeki etkisinin son derece farkında. Eğlence anlayışlarından seçtikleri mesleklere, tüketim alışkanlıklarından benimsedikleri giyim tarzına her alanda kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye ve fark yaratmaya çalışıyorlar. Tüm dünyada küresel ısınma ve doğal afetlerin zirve yaptığı, aynı zamanda toplumsal eşitlik için mücadele verildiği böylesine bir çağda, eşit moda kavramı da Z kuşağının moda dünyasına getirdiği yeni ve sorumluluk isteyen bir soluk olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

'HERKES İÇİN MODA' ANLAYIŞI, OVERSİZE VE UNİSEX TASARIMLARI ÖNE ÇIKARIYOR

Eşit moda kavramının tasarımlara nasıl yansıdığına da değinen Sabri Korkmaz, "Eşit moda, bilhassa sokak modasını tasarımsal anlamda farklı bir boyuta taşıyor. Toplumsal eşitliği gözeten Z kuşağının kalıplara girmeyi reddetmesi, tüm dünyada 'herkes için moda' anlayışını yaygınlaştırıyor. Bu da oversize (büyük boy) ve unisex (cinsiyetsiz) ürünleri öne çıkarıyor. Shout olarak bizler de büyük boyutlu ve cinsiyet ayrımı yapmayan tasarımlarla Z kuşağının inşa etmek istediği barışçıl dünyaya ortak oluyoruz. Aynı zamanda satın alma gücünün yüzde 40'ından fazlasını elinde tuttuğu tahmin edilen 18-30 yaş arasındaki bu kitlenin, dijital çağın markalarından neler beklediklerine de kulak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK BİR KÖTÜ DENEYİM BİLE Z KUŞAĞININ GÖZÜNDEN DÜŞMEK İÇİN YETERLİ

Shout olarak moda dünyasına Z kuşağının liderlik ettiğine inandıklarını ve bu nedenle dijital dönüşümü en önemli odak noktalarından biri haline getirdiklerini de belirten Sabri Korkmaz, "Sitecore tarafından yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 57'si için tek bir kötü alışveriş deneyimi bile başka bir markayı tercih etmek için yeterli. Dolayısıyla ürün ve hizmetleri dijitalleştirerek yenilikçi deneyimler sunmak artık bir zorunluluk. Özellikle de sokak modası gibi Z kuşağının domine ettiği bir alanda aksi mümkün değil. Shout olarak bu noktada da Z kuşağıyla aynı kulvarı paylaşıyor, teknolojik donanımımızı sunduğumuz ürün ve deneyimle harmanlıyoruz. En kaliteli kumaşları ve yeni nesil baskı tekniklerini kullanıyor, tüm ürünleri kendi atölyelerimizde üretiyoruz. 2015'te kurulmamıza rağmen bugün yılda 120 bine yakın ürün satarak sokak modasında aktif rol oynayan bir marka haline gelmeyi başardık. Amacımız, herkes için moda anlayışıyla sektöre yön veren bir marka olmak ve modanın da daha iyi bir dünya için yapabilecekleri olduğunu göstermek" dedi.