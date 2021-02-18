Z kuşağının tercihi pırlantalı mücevher - Son Dakika

Uluslararası Doğal Pırlanta Konseyi tarafından 5 bin kişiyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre yaşı 18 – 24 arası değişen Z kuşağı ile 2000 yılı sonrası doğan Milenyum kuşağının mücevher tercihi, pırlanta çıktı.

Z Kuşağı'nın İlk 3 Tercihi; Tatil, Kıyafet ve Pırlantalı Mücevher

Araştırma çerçevesinde kadın, erkek, Z kuşağı ve Milenyum doğumlu şeklinde sınıflandırma yapılarak kıyafet, kozmetik, elektronik, aksesuar, pırlantalı mücevher, parfüm, ayakkabı, tatil ve saat olmak üzere toplam 9 başlık içinden ilk üçünü tercih etmeleri soruldu.

Kadınların alışverişteki ilk tercihleri pırlantalı mücevher çıkarken erkeklerin ilk alışveriş tercihi tatil oldu. Z kuşağındaki gençler, sunulan tercihler arasında tatil, kıyafet ve pırlantalı mücevheri tercih ederken bu kuşakta yaş oranı arttık pırlantalı mücevherin, ikinci sıraya yükseldiği görüldü.

Sevginin ve Özel Hissetmenin Simgesi Pırlanta

Araştırmaya katılanların yüzde 70'i her bir pırlantayı benzersiz olarak görürken pırlantayı sevginin, özel hissetmenin ve nadir olmanın sembolü olarak görüyorlar.

Pırlanta Tercihleri için Adres Sosyal Medya

Z kuşağı ve Milenyum doğumlular, pırlanta tercihlerinde nerden bilgi alıp hangi tasarımlardan etkilendikleri sorulduğunda sosyal medyayı adres gösterdiler. Özellikle araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 40'ı, özel günlerde verecekleri hediyeleri seçerken mutlaka sosyal medyadan destek aldıklarını belirttiler.

En az 4 – 5 Farklı Alternatif Bakıyorlar

Araştırma çerçevesinde katılımcıların yüzde 20'si gelecek 1 yılda kesinlikle pırlanta satın alacağını, yüzde 37'si de gelecek 1 yıl içinde pırlanta almayı hedeflediğini belirtti. Hediye beklentileri açısından bakıldığında katılımcıların yüzde 27'si mücevher ve yüzde 12'si de pırlanta bekliyor.

Pırlantada Sertifika Çok Önemli

Bir pırlantanın ya da değerli taşın gerçekten değerli olup olmadığı parlaklığı, rengi ya da büyüklüğünde değil, küresel ölçekte bağımsız bir laboratuvar tarafından onaylı sertifikası ile anlaşılıyor. Dünya mücevher pazarında yaklaşık yarım yüzyıldır mücevher, kıymetli taş ve pırlanta üzerine eğitim verip sahip olduğu 18 laboratuvardan günlük 20.000 sertifika yayınlayan Uluslararası Gemoloji Enstitüsü (International Gemological Instıtute – IGI), tüketicileri satın aldıkları hediyelerin gerçekliği konusunda uyarıyor.