Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor - Son Dakika
Üye Girişi

Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor

30.06.2022 16:14
Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor

Gelecekteki işgücünün yüzde 27'sini oluşturacak Z kuşağı meslek hayatında başarılı olmak için çok daha önceden harekete geçerek eğitim hayatlarını birçok kanaldan destekliyor.

Gelecekteki işgücünün yüzde 27'sini oluşturacak Z kuşağı meslek hayatında başarılı olmak için çok daha önceden harekete geçerek eğitim hayatlarını birçok kanaldan destekliyor. ECMC ve Vice Media'nın 14 -18 yaş grubundaki öğrencilerle yaptığı ankete göre gençlerin yüzde 82'si henüz lisedeyken kariyerlerine odaklandığını belirtirken, yüzde 74'ü de liseyi bitirdikten sonra hangi mesleği seçeceklerine önceden karar vermenin önemli olduğunu aktarıyor. Kariyer yaşamlarını henüz lisedeyken şekillendirmeye başlayan Z kuşağı öğrencilerinin yüzde 81'i iş dünyasında ihtiyaç duyacakları becerileri göz önünde bulunduruyor.

Z kuşağının entelektüel gelişimini üste çıkarabilmeleri için henüz lise çağındayken farklı ders seçenekleri sunduklarını söyleyen Eraslan High Lise Müdürü Bahar Erdem, 'çok yönlü lise' anlayışıyla geliştirdikleri eğitim modeli ile değişen dünya düzeninde ihtiyaçlara karşılık verebilecek bireyler yetiştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Erdem, "Gelecekteki işgücünün büyük bir bölümünü oluşturacak Z kuşağı, meslek yaşamlarını henüz lise dönemindeyken şekillendirmeye odaklanıyor. Eraslan Okulu olarak biz de 30 yılı aşkın deneyimimizle öğrencilere temel derslerin yanı sıra iş hayatında ihtiyaç duyacakları konular hakkında gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Öğrencilere kariyerlerinde yenilikçi bir bakış açışı kazanmaları için programlar hazırlıyor ve toplumu daha iyi anlamaları adına çözüm odaklı uygulamalarımızla sosyal sorumluluk kaslarını geliştirmelerine kapı aralıyoruz" dedi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSYENLERDEN DERS ALIYOR

Öğrencilere temel derslerin yanı sıra birçok dalda seçmeli ders seçeneği sunduklarını aktaran Erdem, "Yeni nesil öğrenciler artık iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri çok daha erken yaşta öğrenmek isterken, rekabetin her geçen gün arttığı bir ortamda bu durum zaten bir gereklilik haline dönüşüyor. Bu yüzden öğrencilerimizin meslek hayatına atılmadan önce akademisyenlerden Ekonomi, Felsefe, Yapay Zeka, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Sanat Tarihi ve Psikoloji gibi seçmeli dersler almalarını sağlayarak entelektüel donanımlarını en üst seviyeye çıkarıyoruz. Üstelik rekabeti bir adım ileriye taşımak isteyen öğrenciler için de 10. sınıf itibarıyla başlayan Advanced Placement Programı (AP) ile uluslararası olanaklar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

LİSEDE ALDIKLARI DERSLERİ ULUSLARARASI OKULLARDA BAŞLANGIÇ KREDİSİ SAYDIRIYORLAR

AP programında aldıkları lisans seviyesindeki dersleri geçen öğrencilerin, bu dersleri dünyaca tanınan 3 bin 300 üniversitede başlangıç kredisi saydırarak, henüz lise çağında lisans eğitimine bir adım önde başladıklarını belirten Eraslan High Lise Müdürü Bahar Erdem, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Eğitim modelimizde öğrencilerimizin toplumu daha iyi anlamaları için büyük bir alan açıyoruz ve öğrencilerimiz yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları ve aldıkları yaşam becerileri eğitimleriyle geleneksel değerlerini benimserken, global ihtiyaçlara da çözüm üretmeyi öğreniyorlar."

ÖĞRENCİLER LİSEDE GİRİŞİMCİ OLUYOR

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren maskelerin yol açtığı kirliliğe dikkat çeken Eraslan öğrencilerinin, bu konuda bir girişim de başlattıklarını açıklayan Erdem, "Okulumuzda sürdürülebilir gelecek ve çevre farkındalığı oluşturan öğrencilerimiz, girişimcilik derslerinde hazırladıkları bir projeyi hayata geçirdiler. Green Future adlı bir şirket kurarak atık maskelerin su geçirmez çanta olarak geri kazandırılmasını sağladılar. Eraslan Okulu olarak öğrencilerimize tüm bu deneyim alanlarını açarken, uluslararası yetkinliklere sahip olmaları ve dünya çapında başarılı bir konuma gelmeleri için de anaokulundan başlayarak iki dilli "Bilingual" eğitim programıyla onları destekliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Vice Media, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:57 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Rusya'yı uyardı
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 22:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement