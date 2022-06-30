Z kuşağının yüzde 82'si kariyerlerini lise çağında çiziyor

Gelecekteki işgücünün yüzde 27'sini oluşturacak Z kuşağı meslek hayatında başarılı olmak için çok daha önceden harekete geçerek eğitim hayatlarını birçok kanaldan destekliyor. ECMC ve Vice Media'nın 14 -18 yaş grubundaki öğrencilerle yaptığı ankete göre gençlerin yüzde 82'si henüz lisedeyken kariyerlerine odaklandığını belirtirken, yüzde 74'ü de liseyi bitirdikten sonra hangi mesleği seçeceklerine önceden karar vermenin önemli olduğunu aktarıyor. Kariyer yaşamlarını henüz lisedeyken şekillendirmeye başlayan Z kuşağı öğrencilerinin yüzde 81'i iş dünyasında ihtiyaç duyacakları becerileri göz önünde bulunduruyor.

Z kuşağının entelektüel gelişimini üste çıkarabilmeleri için henüz lise çağındayken farklı ders seçenekleri sunduklarını söyleyen Eraslan High Lise Müdürü Bahar Erdem, 'çok yönlü lise' anlayışıyla geliştirdikleri eğitim modeli ile değişen dünya düzeninde ihtiyaçlara karşılık verebilecek bireyler yetiştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Erdem, "Gelecekteki işgücünün büyük bir bölümünü oluşturacak Z kuşağı, meslek yaşamlarını henüz lise dönemindeyken şekillendirmeye odaklanıyor. Eraslan Okulu olarak biz de 30 yılı aşkın deneyimimizle öğrencilere temel derslerin yanı sıra iş hayatında ihtiyaç duyacakları konular hakkında gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Öğrencilere kariyerlerinde yenilikçi bir bakış açışı kazanmaları için programlar hazırlıyor ve toplumu daha iyi anlamaları adına çözüm odaklı uygulamalarımızla sosyal sorumluluk kaslarını geliştirmelerine kapı aralıyoruz" dedi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSYENLERDEN DERS ALIYOR

Öğrencilere temel derslerin yanı sıra birçok dalda seçmeli ders seçeneği sunduklarını aktaran Erdem, "Yeni nesil öğrenciler artık iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri çok daha erken yaşta öğrenmek isterken, rekabetin her geçen gün arttığı bir ortamda bu durum zaten bir gereklilik haline dönüşüyor. Bu yüzden öğrencilerimizin meslek hayatına atılmadan önce akademisyenlerden Ekonomi, Felsefe, Yapay Zeka, Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Sanat Tarihi ve Psikoloji gibi seçmeli dersler almalarını sağlayarak entelektüel donanımlarını en üst seviyeye çıkarıyoruz. Üstelik rekabeti bir adım ileriye taşımak isteyen öğrenciler için de 10. sınıf itibarıyla başlayan Advanced Placement Programı (AP) ile uluslararası olanaklar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

LİSEDE ALDIKLARI DERSLERİ ULUSLARARASI OKULLARDA BAŞLANGIÇ KREDİSİ SAYDIRIYORLAR

AP programında aldıkları lisans seviyesindeki dersleri geçen öğrencilerin, bu dersleri dünyaca tanınan 3 bin 300 üniversitede başlangıç kredisi saydırarak, henüz lise çağında lisans eğitimine bir adım önde başladıklarını belirten Eraslan High Lise Müdürü Bahar Erdem, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Eğitim modelimizde öğrencilerimizin toplumu daha iyi anlamaları için büyük bir alan açıyoruz ve öğrencilerimiz yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları ve aldıkları yaşam becerileri eğitimleriyle geleneksel değerlerini benimserken, global ihtiyaçlara da çözüm üretmeyi öğreniyorlar."

ÖĞRENCİLER LİSEDE GİRİŞİMCİ OLUYOR

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren maskelerin yol açtığı kirliliğe dikkat çeken Eraslan öğrencilerinin, bu konuda bir girişim de başlattıklarını açıklayan Erdem, "Okulumuzda sürdürülebilir gelecek ve çevre farkındalığı oluşturan öğrencilerimiz, girişimcilik derslerinde hazırladıkları bir projeyi hayata geçirdiler. Green Future adlı bir şirket kurarak atık maskelerin su geçirmez çanta olarak geri kazandırılmasını sağladılar. Eraslan Okulu olarak öğrencilerimize tüm bu deneyim alanlarını açarken, uluslararası yetkinliklere sahip olmaları ve dünya çapında başarılı bir konuma gelmeleri için de anaokulundan başlayarak iki dilli "Bilingual" eğitim programıyla onları destekliyoruz" dedi.