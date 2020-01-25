Zabaha kadar dedi hayatı değişti - Son Dakika
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Zabaha kadar dedi hayatı değişti

6 saat önce

Sivassporun fanatik taraftarlarından Ahmet Yaşin'in Sivasspor, Beşiktaş maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında "zabaha kadar burdayık" sözleri ile hayatı değişti.

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Sivassporun fanatik taraftarlarından Ahmet Yaşin'in Sivasspor, Beşiktaş maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında "zabaha kadar burdayık" sözleri ile hayatı değişti.


Yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı birçok sıkıntı yaşayan, eşi ve çocukları tarafından terk edilen Sivassporun fanatik taraftarlarından Ahmet Yaşin'in hayatında önemli değişiklikler oldu. Sivasspor'un deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçından galip ayrılmasının ardından Sivas'da düzenlenen kutlamalar sırasında söylediği "zabaha kadar buradayık" sözleri ile hayatı değişti. Yaşin'in cep telefonu ile çekilen görüntüleri internette izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. Sivaslılar, bir anda internet fenomeni olan Yaşin'i bağrına bastı.


Diş tedavisi görecek


Sivasspor As Başkanı Erdoğan Bozatlı, diş sağlığı ile ilgili problemleri bulunan Yaşin'in tedavisini üstlendi. "Bir Elde Sen Uzat" derneği gönüllülerinden Sivas Belediyesi eski başkan yardımcısı Ahmet Özaydın ve Spor Yazası Abdullah Yiğit, Yaşir'i bir giysi mağazasına götürüp tüm giysi ihtiyaçlarının giderilmesinde aracı oldu. Bu sırada birçok müşteri internet fenomeni ile fotoğraf çektirmek istedi.


Ailesi ile buluşturulacak


Sivas'ta simit satarak geçimini sağlayan Yaşin'in ailesinin, yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden evini terk ettiği öğrenildi. Sivasspor As Başkanı Erdoğan Bozatlı'nın Yaşin ailesini tekrar bir arada toplamak için çalışma başlattığı, önümüzdeki günlerde fanatik fenomen ile eşi ve çocuklarını bir araya getireceği öğrenildi.


Türküsü yapıldı


"Zabaha kadar buradayık" sözleri ile fenomen olan Sivasspor taraftarı için birde türkü yazıldı. Sivas'ın Altınyayla ilçesi Vali Aydın Güçlü ilköğetim okulu müdürü Özgişi'nin sözlerini yazdığı türküyü Kültür Bakanlığı Halk Ozanı Saddam Yafes Mahlaslı ve Adem Özbudak seslendirdi. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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