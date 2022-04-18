Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika
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Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor

18.04.2022 13:59

Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan zabıt katibi Azad Göl, ihbar üzerine adresine giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Göl'ün ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan zabıt katibi Azad Göl, mesaisine başlamayınca durumdan şüphelenen iş arkadaşları telefonuna ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Azad Göl'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi.

KATİBİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Göl'ün cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün 3'üncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Zabıt katibinin şüpheli ölümü! Ekipler, intihar ihtimali üzerinde duruyor
Zabıt katibinin şüpheli ölümü! Ekipler, intihar ihtimali üzerinde duruyor
Zabıt katibinin şüpheli ölümü! Ekipler, intihar ihtimali üzerinde duruyor
Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
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Eskişehir, Polis, Hukuk, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika
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