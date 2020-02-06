Zabıt katiplerinden sorumlu sanığa FETÖ'den hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıt katiplerinden sorumlu sanığa FETÖ'den hapis - Son Dakika

Zabıt katiplerinden sorumlu sanığa FETÖ'den hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan Ankara'da zabıt katiplerinden sorumlu olduğu belirlenen Ayşe Çelik, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zabıt katiplerinden sorumlu sanığa FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan Ankara'da zabıt katiplerinden sorumlu olduğu belirlenen Ayşe Çelik, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Çelik ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Çelik, isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını öne sürdü.

ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Çelik, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapsi cezası verilen Çelik, hükümle birlikte tutuklandı.

Ayşe Çelik , Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı
Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıt katiplerinden sorumlu sanığa FETÖ'den hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]