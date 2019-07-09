Zabıta Amirliği'nden gıda denetimleri
55 dakika önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki lokantalarda ve kafeteryalarda gıda denetimi yapıldı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediyesi Zabıta
Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki lokantalarda ve kafeteryalarda gıda denetimi yapıldı.
Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri, Toplum Sağlığı Başkanlığı ekipleri ile işbirliği yaparak ilçede bulunan lokanta, kafeterya, ızgara köfte paket satış ve çadır içi faaliyet gösteren sıhhi iş yerlerini denetledi. Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla ortaklaşa düzenlenen denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, genel temizlik fiyat tarifeleri çalışanların hijyen belgeleri kontrol edildi. İşletme sahiplerine personel hijyeni saklama koşulları ve genel hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapan ekipler denetimlerin devam edeceğini bildirdiler" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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