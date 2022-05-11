Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı - Son Dakika
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Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı

11.05.2022 20:41
Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Afganistan uyruklu kişinin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açarak sosyal medyada paylaşması tepki yarattı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Afganistan uyruklu kişinin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açarak sosyal medyada paylaşması tepki yarattı. Polis tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.  

Ferizli Belediyesi'nin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açan Afganistan uyruklu kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı. Video tepki görürken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Zabıta memurunun gittiği yerde aracın kapılarını kilitlemeyi unuttuğu, bu sırada Afganistan uyruklu kişinin araca girerek ülkesinin bayrağını açtığı arkadaşının da görüntüyü çektiği belirlendi. Polis, Afganistan uyruklu 2 kişi ile yanlarında bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

 


Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı
Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı
Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı
Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı
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Afganistan, Sakarya, Ferizli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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