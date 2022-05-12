Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı (2) - Son Dakika

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Ferizli Belediyesi, Afganistan uyruklu kişinin belediyeye ait zabıta aracında ülkesinin bayrağını açmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yaşanan olayın kınandığı açıklamada şöyle denildi:

"Meydana gelen olayda belediyemize ait zabıta aracı içerisinde, yabancı uyruklu bir şahsın ülkesine ait bayrak ile çekilen videosu yer almaktadır. En başta ifade etmemiz gerekir ki bu videoda yaşanan olayı en sert şekilde kınıyor ve tasvip etmiyoruz. Konunun bize intikal etmesinin ardından süratle başlattığımız incelemeler sonucunda ilgili videonun ilçemizde bulunan Afgan uyruklu bir şahıs tarafından çekildiği, izinsiz ve kontrolümüz dışında olacak şekilde araca binerek bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Videoyu çeken ve videoda gözüken 2 Afgan uyruklu şahıs ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Bu kapsamda emniyet birimlerimiz de hassasiyetle konunun üzerinde durarak gereken çalışmayı yapmaktadır." ZABITA AÇIĞA ALINDI

Zabıta personeli hakkında gerekli tahkikatın da başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, görevli olduğu araçta gerekli önlemleri almayarak, kapıları açık bir şekilde park edip denetime çıkan zabıta personelimiz hakkında da tahkikat başlatılmış ve soruşturma sürecinin salahiyeti açısından da süreç sona erene kadar açığa alınmıştır. Bu videonun çekilmesi konusunda ihmali olanlar hakkında da idari ve hukuki süreçler işletilmektedir. Mülteciler konusunun sürekli gündemde olduğu bir dönemde Ferizli Belediyesi'ne ait araçta böyle bir olay yaşanmasından son derece rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha hatırlatarak yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi.