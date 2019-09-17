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Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

4 dakika önce

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber olduANTALYA - Antalya'da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

ANTALYA - Antalya'da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat boyunca araç motorunda aranan kedi, branda motor bölümünün altından fırlayıp ortadan kayboldu.

Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi otoparkındaki zabıta görev aracından kedi sesi geldiğini duyan görevliler, kendi çabalarıyla kediyi çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, önce motordaki kedinin yerini tespit etmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan ekipler, sesi gelen ancak görünmeyen yavru kedinin cep telefonu mikrofonundan verdikleri kedi sesine tepki vermesini bekledi. Yavru kedi buna rağmen ortaya çıkmayınca motorun bazı bölümlerine su sıkıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda kedinin yerini tespit eden görevliler, kriko ile aracın ön tarafını kaldırmaya başladıkları sırada yavru kedi bir anda motorun altından fırlayıp gözden kayboldu.

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu

İtfaiye, Antalya, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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