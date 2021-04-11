Zabıta, banka önünde düşürülen parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde zabıta ekipleri denetim sırasında yerde buldukları 14 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün, ilçe merkezinde rutin denetimlerini gerçekleştirdikleri sırada banka önünde yerde zarf içerisinde 14 bin lira buldu. Ekipler, bankaya girip paranın emekli öğretmen Mehmet Özdemir'e ait olduğunu öğrendi. Özdemir'in evine giden ekipler, parayı emekli öğretmene teslim etti. Düşürdüğü parasına kavuşan Özdemir, "Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışlarından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.