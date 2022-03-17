Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti

17.03.2022 16:55
Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti

Kastamonu'da zabıta ekipleri, sokakta buldukları bebeğe ait kimlik kartını ailesine, doğum gününü de kutlayarak teslim etti.

Kastamonu'da zabıta ekipleri, sokakta buldukları bebeğe ait kimlik kartını ailesine, doğum gününü de kutlayarak teslim etti.

Kastamonu Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Kumsal Nur Özkan'a ait nüfus kartı buldu.

Telefonla aileye ulaşarak kimlik cüzdanını bulduklarını ve teslim etmeyi istediklerini aktaran zabıta, kimlikten Kumsal Nur'un 1. yaş günü olduğunu tespit etti.

Yaş pasta da alan zabıta ekibi, annesiyle kapıyı açtığında mumları yanan pasta gören minik Kumsal'ın doğum gününü kutladı.

Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Polat, AA muhabirine, çocukların hayatına dokunmayı önemsediklerini dile getirerek, "Kumsal'ın hem kimliğini teslim etmek hem de yüzünü güldürmek istedik. Hem anne hem Kumsal için sürprizdi. Kumsal kapıya geldiğinde çok mutlu oldu. Hem mumları üfledi hem de bize sarılarak teşekkür etti. Hep beraber Kumsal'ın birinci yaş gününü kutlamış olduk." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, Zabıta, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti - Son Dakika


Son Dakika
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
15:58 FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmıştı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
15:55 Elektrik fiyatlarını dengelemek için 6 aylık önlem kararı: EPDK ve EPİAŞ devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement