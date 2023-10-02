Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika

Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı

Son Güncelleme: 02.10.2023 16:15

İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. İdari işlem uygulanan şahsın topladığı para, zabıtaları da hayrete düşürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.

PARALARI TESLİM ETTİ

Bugün sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparken gördükleri bir kişinin yanına gitti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki zabıta noktasına götürülen ve adının E.G. olduğu öğrenilen bir kişi, topladığı paraları zabıtaya teslim etti.

Zabıta bile şaşırdı: Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı

15 DAKİKADA 1.200 TL TOPLAMIŞ

Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.'ye idari işlem uygulandı.

Zabıta bile şaşırdı: Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı

"ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Zabıtadan yapılan açıklamada ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü olarak halkımızın alışveriş için yoğun olarak kullandığı Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve sorumluluk alanlarımızda dilencilere yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup vatandaşımızın huzurunu bozan, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, Zabıta, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika
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