Zabıta'dan kantin denetimi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, Malatya genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmelerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol ediliyor.

Kantinlerde satılan gıdaların öğrenciler açısından sağlık koşullarına uygunluğu ve güvenliğinin önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.