Zabıta'dan Yeni Gramaj Uygulaması - Son Dakika

ZABITA'DAN YENİ GRAMAJ UYGULAMASI

Yalova Belediyesi ekipleri, fırın ve marketlerde ekmek, simit ve unlu mamullerin gramaj kontrolünü gerçekleştirdi. Fırınlarda ve marketlerde yapılan denetimlerde ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı yönünde hassas teraziyle gramaj kontrolleri yapıldı. Kontrol esnasında gramajlarda eksiklik tespit edilen fırın işletmelerine ve market yetkililerine uyarılarda bulunularak gereken işlemler yapıldı. Vatandaşların daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerinin de belirli aralıklarla devam edeceğini söylediler.