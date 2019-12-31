Zabıta'dan yılbaşı denetimleri - Son Dakika
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Zabıta'dan yılbaşı denetimleri

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı nedeniyle gıda sektörü denetimlerini artırdı.

Zabıta'dan yılbaşı denetimleri, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı nedeniyle gıda sektörü denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak yılbaşı alışverişini yaptığı noktalardan biri olan Ulus Hali'nde iş yerlerine denetim yapan ekipler; hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.


Başkentlilerin daha güvenli alışveriş yapabilmesi ve sağlıklı ürün tüketebilmesi için işletmeleri periyodik aralıklarla denetleyen Zabıta ve Sağlık İşleri Dairesi yetkilileri, özellikle yeni yıla girerken gıda sektörüne yönelik kontrollerde titiz bir inceleme yaptı.


Başkentlilerin yılbaşında ağırlıklı olarak tükettiği hindi, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerini denetleyen ekipler, etiket ve fiyat listesi kontrolleri de gerçekleştirdi. Düzenli kontrollerin dışında tüketicilerden gelen talep ve şikayetleri de dikkate alan ekipler; hindi satışı yapan kasaplarda hindilerin son kullanım tarihlerinin dışında balık tezgahlarında hijyen ve etiket kontrollerini sağladı.


Denetimler esnasında eksikliği tespit edilen işyerlerine tutanak tutulurken, Zabıta ekipleri, kurallara uygun satış yapan esnafa da teşekkür etti.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, rutin kontrollerin yeni yılda da devam edeceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:


"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Başkent'in bereket ve huzuru için yorulmadan yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Başkentlilerin yeni yıla güven ve huzur içinde girebilmeleri için Zabıta Daire Başkanlığı olarak önlemlerimizi daha da artırdık. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. Yılbaşında da ekiplerimiz sahada görevleri başında olacak."


Vatandaşlar, her türlü talep, öneri ve şikayetleri için ALO 153 Mavi Masa'yı arayarak 7/24 bildirimde bulunabilecek. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yılbaşı, Ankara, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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