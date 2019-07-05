Son Dakika Haberleri: Zabıta denetimleri sıklaştırdı
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Zabıta denetimleri sıklaştırdı

39 dakika önce

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Zabıta denetimleri sıklaştırdı, System.String[]
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olanlara idare para cezası uyguluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Kent merkezinde muhtelif yerlerinde boş arsalara veya kamuya açık alanlara eski ev eşyası, hurda araçlar, fırın yakacağı, moloz, çöp koyarak görüntü kirliliğine ve çevre kirliliğine sebep olan unsurlar gerekli idari işlemler yapılarak görüntü kirliliği temizlendi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kilis, 3. Sayfa
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