Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticari faaliyet yürüten işletmeleri ruhsat, gıda mevzuatı, işgal, çevre kirliliği vs. hususlarda ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmekte, eksikliği bulunan işletmelere idari işlem yapıyor. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrollerine devam ettiği, Ruhsatsız faaliyet gösteren ve tarihi geçmiş ürün teşhir eden işletmelere ilgili denetimlerini sürdüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zabıta denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika

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