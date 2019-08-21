Son Dakika Haberleri: Zabıta denetimleri sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zabıta denetimleri sürüyor

33 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusundaki denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta denetimleri sürüyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusundaki denetimlerini sürdürüyor.


Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgaline sebep olan esnaf ile izinsiz satış yapan seyyar satıcıları uyararak kaldırım işgaline sebep olan tüm eşyalara el konulması işlemlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereği Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde yaya geçişini engelleyecek şekilde seyyar olarak satış yapan şahısların, satışa sunmuş olduğu ürünler müsadere edilerek işlem yapmak üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca ışıklı kavşaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen şahıslara da gerekli işlemler yapıldı. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu doğrultuda halkın sağlık, huzur ve sükunu için uygulama ve denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!
Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta denetimleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]