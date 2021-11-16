Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kilis'in hak ettiği değeri görmesi için çalıştıkları belirtilen açıklamada, "İlimiz Mercidabık Caddesi üzerinde orta refüjde görüntü kirliliği oluşturan ve araçların görüşünü engelleyen izinsiz reklam unsurları ilgililerine kaldırtılmış, kaldırmayanlar hakkında idari işlem yapılarak toplatılmıştır. İlimiz Paşa Hamamı civarı işgal çalışmaları yapılmıştır. Çevre kirliliği ve işgal çalışmalarımız devam etmekte olup tespiti halinde idari işlem yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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