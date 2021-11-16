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Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor

16.11.2021 14:57
Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor

Kilis Belediyesi ekipleri, kentte hijyen, maske, sosyal mesafe, işgal ve temizlik kuralların ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kilis Belediyesi ekipleri, kentte hijyen, maske, sosyal mesafe, işgal ve temizlik kuralların ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, semt pazarlarında düzenli olarak kontrollerinin devam etiği belirtildi.

Ürünlerde etiket bulunup bulunmadığına, hijyen, maske ve sosyal mesafe, işgal ile temizlik kurallarına riayet edilip edilmediğine dair denetimlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında idari işlemler uygulandığı kaydedildi.

Kilis'in hak ettiği değeri görmesi için çalıştıkları belirtilen açıklamada, "İlimiz Mercidabık Caddesi üzerinde orta refüjde görüntü kirliliği oluşturan ve araçların görüşünü engelleyen izinsiz reklam unsurları ilgililerine kaldırtılmış, kaldırmayanlar hakkında idari işlem yapılarak toplatılmıştır. İlimiz Paşa Hamamı civarı işgal çalışmaları yapılmıştır. Çevre kirliliği ve işgal çalışmalarımız devam etmekte olup tespiti halinde idari işlem yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor
Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor
Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor
Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor
Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor

Zabıta Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, İşgal, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te zabıta ekipleri denetimleri sürüyor - Son Dakika


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