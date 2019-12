Zabıta denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi ilçemizde faaliyet gösteren tekel büfelerine ve kuruyemişçilere yönelik geniş kapsamlı bir denetleme çalışması gerçekleştirdi.



Gerçekleşen denetimlerde işyerlerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunup bulunmadığı, işyerlerinin genel temizliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı gibi birçok önemli konuda kontroller yapıldı. Denetimler neticesinde 64 işyerinin denetimi yapılmış olup, ruhsatsız işletme bulunmadığı tespit edildi. Bunun dışında 3 işyerine fiyat tarifesi bulundurmama, yaya yolu işgali gibi konularda idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.



İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri toplum sağlığını korumak ve gıda üzerine satış yapan işyerlerinin hijyen koşullarına uygun olup olmadığı gibi konular başta olmak üzere denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde tekel büfelerine ve kuruyemişçilere yönelik kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı konusuna öncelik verildi. Belgenin yanı sıra işyerlerinin genel sağlığa uygunluk koşulları denetlendi. Ürünlerin son kullanım tarihlerinin de göz önünde bulundurulduğu denetimlerde aynı zamanda ürün fiyat etiketleri, yaya yolu işgali gibi birçok konu dikkate alındı.



Denetimlerin toplum sağlığı açısından önemini belirten Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha sağlıklı şartlarda hayat sürebilmesi adına çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerine devam ediyor. Sorumluluk bilincinde üzerimize düşeni titizlikle yapıyoruz. Bunu yaparken de okul kantinlerinin denetimlerinden, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu tüm alanlara, temizlikten yasal çerçeveye birçok konuda denetimin gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 64 işyerinin denetimini gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sistemli ve çağın gerektirdiği ekipman destekleri ile kaliteli hizmet anlayışı ve özveri ile devam ediyor. Her şey İnegölümüz için. Her birimizin ortak gayesi, içinde yaşadığımız ve her şeyin en iyisini hak eden şehrimizin, daha iyi, daha huzurlu, daha yaşanılır ve daha güvenli olması yönünde. İnegöl Belediyesi olarak aynı kararlılık ve özveri ile çalışmalarımızın devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA