Zabıta Dilencilere Aman Vermiyor
24 dakika önce
Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.
Samsun
'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.
Samsun Büyükşehir Zabıta
Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ekipleri İlkadım
ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede Öğretmenevi Kavşağı ve hastane bahçelerinde çocuklarıyla birlikte dilenen şahısları yakaladı.
11 dilenci yakalandı
Ekiplerce toplamda 11 dilenci yakalanırken bunların 5'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
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