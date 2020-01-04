Zabıta, 'dilenmeyi meslek haline getiren' dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafında şehir genelinde yürütülen denetimler ve takipler sonucunda, 'dilenmeyi meslek haline getiren' dilencilere göz açtırılmıyor.



İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçenin birçok noktasında başta yabancı uyruklu şahıslar olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler tespit ettikleri noktalarda, cami avlularında, ara sokaklarda ve yol kenarlarında çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara göz açtırmadı. Denetimlerde küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilerin Suriyeli uyruklu ve kadın olması dikkat çekti. Toplamda beşi çocuk, ikisi yetişkin olan bayan dilencilerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri ve üst araması yapılması için Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Toplama Merkezine götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerin bazılarının üzerinden para çıkmaması şaşkınlık oluşturdu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere 153'er lira idari para cezası yazdı.



"Dilencilik halkımızın duyarlılığı ile çözüm bulacak"



Dilenciliğin önüne geçebilmek için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Zabıta ekipleri yakaladığı dilenciye ceza kesip üzerinden çıkan paraya devlet adına tutanakla el koyuyor. İşlemleri tamamlanan dilenci hukuken alıkonamayacağından tekrar sokağa dönüp dilenmeye devam ediyor. Dilenciliği bitirmenin yolu para vermemek, ihtiyaç sahiplerini ilgili kuruluşlara yönlendirmektir. Sektör haline getirilen dilencilik ancak halkımızın duyarlılığıyla ortadan kaldırılabilir. İlçemizde dilencilere karşı yürüttüğümüz mücadeleyi şehir genelinde yapmaya devam edeceğiz. Halkımız Alo 153 Çözüm Merkezimizi arayarak görüşlerini bizlerle paylaşabilir, önerilerde bulunabilir" dedi. - SAMSUN