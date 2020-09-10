Zabıta ekibi eline megafonu alıp böyle uyardı - Son Dakika

Zabıta ekibi eline megafonu alıp böyle uyardı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen Covid-19 genelgesinin ardından harekete geçti. Bugün ilçede kurulan bir mahalle pazarına giden ekipler, ellerine megafonu alarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Son günlerde artan Korona virüs vakalarının ardından ilçe belediye ekipleri de denetimlerine ağırlık verdi. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimler Fatih'te de gerçekleştirildi.

Yetkililer, pazaryeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatlar verdi. Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri ellerindeki megafonlar ile tüm pazar alanını gezerek vatandaşları uyardı. Ekipler megafonlardan tedbirleri hatırlatarak uyulmasını istedi.

Pazarcı olan Mustafa kaplan "Pandemi sürecinde elimizden geleni yapıyoruz. Ürünlere dokundurmuyoruz. Fatih Belediyesin'den son derece memnunuz çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.