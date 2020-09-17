Zabıta ekibi eline megafonu alıp böyle uyardı - Son Dakika

Zabıta ekibi eline megafonu alıp böyle uyardı

Zabıtadan megafonlu "korona virüs" uyarısı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan bir mahalle pazarında, ellerine megafonu alarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen Covid-19 genelgesinin ardından harekete geçti. Ekipler, son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından denetimlerine ağırlık verdi. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer, pazaryeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatlar verdi. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ellerindeki megafonlar ile tüm pazar alanını gezerek vatandaşları uyardı. Ekipler megafonlardan tedbirleri hatırlatarak uyulmasını istedi.

Pazarcı Yalçın Aydın, "Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Maske ve sosyal mesafe için zabıta ekipleri gerekli uyarıları yapıyor. Pazarda bulunan insanların büyük çoğunluk kurallara uyuyor. Müşteride maske olmasa bile biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Yaşlı ise, "Belediyenin yaptığı sosyal mesafe uyarılardan memnunuz ama vatandaşımız duyarsız. Ben de maske takmaktan sıkılıyorum ama sağlığımız için uymamız gerekiyor" dedi.