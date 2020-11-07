Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı - Son Dakika

Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı

07.11.2020 00:57
Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı, System.String[]

İstanbul'da son günlerde artan Covid-19 vak'alarına ilişkin Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İstanbul'da son günlerde artan Covid-19 vak'alarına ilişkin Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Zeytinburnu Kaymakamlığı ve Zeytinburnu Belediyesi ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Denetimler kapsamında bir pazarda bulunan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyene uyulması istendi. Öte yandan zabıta ekipleri de ellerine aldıkları megafonlar ile gün boyu tedbirleri hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Denetimlerin vatandaşın lehine olduğunu ifade eden Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney "Kurallara uyduğunuz müddetçe bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Gönül isterki bu pazarlar daha kalabalık olsun. Hastalık bittikten sonra esnafımız en iyi şekilde işlerini yapacak" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu pazarlarımızda pazarcı esnafımızla birlikte titizlikle kuralları uyguluyoruz. İlk günden itibaren pazara gelen bütün hemşerilerimizin maskelerini dağıtıyoruz. Burada bütün pazar boyunca el sürülmemesi için uyarılarımız var. Ana yerlerde kontrollerimiz yapılıyor. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Korona virüs ile ilgili daha yoğun bir mücadele içerisine giriyoruz. Değerli İstanbullulardan ve Zeytinburnulu vatandaşlarımızdan ricamız pazar alışverişlerini akşama bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda pazarcı olan Turcan Pala, "Zeytinburnu Belediyesi yaptığı denetimler gayet güzel. Yapılması gereken şeyler bunlar. Halk için bunlar gerekli önlemler. Halk zaten pek kendine dikkat etmiyor. Esnaf arkadaşlarda elinden geldiği kadarıyla belediye ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyorlar" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Zeytinburnu, İstanbul, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta ekibi eline megafonu alıp uyardı - Son Dakika


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