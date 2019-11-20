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Zabıta ekibinden kaldırım işgaliyle mücadele çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekibinden kaldırım işgaliyle mücadele çalışması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgaliyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Ana cadde ve sokaklarda kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileriyle kaldırımlara bırakılan reklam afişleri ve dubaları topladı. Kent genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında Maraş Caddesi'nde daha önce uyarılmalarına rağmen reklam afişlerini ve dubaları gelişigüzel kaldırımlara bırakan iş yerleriyle ilgili işlem yapılarak duba ve reklam afişlerine el konuldu.


Yaya ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten belediye yetkilileri, esnafı bu noktada duyarlı olmaya davet ederek, çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirttiler. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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