Zabıta Ekibinden Sıkı Denetim
13 dakika önce
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşler Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentteki tüm iş yerlerini büyük bir titizlikle denetledi.
Hakkari
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ve Veteriner İşler Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentteki tüm iş yerlerini büyük bir titizlikle denetledi.
Zabıta ekipleri, ilde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı, kasaplarda mühürlü et satışı, manavları ise etiket fiyatının olup olmadığını ve lokantaların hijyenik ortamını denetledi. Denetim sırasında iş yerlerinin ruhsatlarının asılıp asılmadığını da kontrol ederek eksiklikleri olan iş yeri sahiplerini uyardıklarını belirten Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki bütün iş yerlerinde denetimlerin sürdürüldüğünü kaydetti. Yetkililer, "İlimizde faaliyet gösteren döner salonları, market ve toplu tüketim yapan iş yerlerini tek tek denetledik. Fırınları kontrol ederek ekmeklerin verilen değerlere göre yapılıp yapılmadığını, gramajında eksikliklerin olup olmadığını kontrol ettik. İş yerlerinde işletme açılış ruhsatı, kasaplarda mühürsüz ve kaçak etlerin olup olmadığını, manavlarda etiket usulünün uygulanıp uygulanmadığını, iş yerlerinin hijyenik olup olmadığını kontrol ettik. Birçok iş yerinin ise hijyenik olduğunu gördük. Uygun bulunmayan iş yeri sahiplerini uyardık. İş yeri sahiplerine gerekli titizliğin gösterilmesi konusunda uyarılırda bulunduk" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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