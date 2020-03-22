Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini...

Afyonkarahisar'da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) sekretaryasında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor.

Afyonkarahisar Valiliğince, İçişleri Bakanlığı kararıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması üzerine, SYDV sekretaryasında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

Valilikteki ilk toplantıda ise "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun alacağı tedbirler ve uygulamada yaşanacak sıkıntılar istişare edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bugün, Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan ve evlerinden çıkamayan yaşlılar ile kronik hastalara gıda alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediyesi başta olmak üzere, çok sayıda ilçe ve belde belediyeleri de sosyal medya hesaplarından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmaması için "Emrinizdeyiz", "Bizim için değerlisiniz" ve "Siz isteyin, tüm ihtiyaçlarınızı biz ayağınıza kadar getirelim" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

" Sandıklı'da zabıta ekipleri yaşlılara hizmete başladı"

Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market, ısınma, elektrik, su gibi birçok ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.

Ekipler, telefon ile aldıkları siparişleri temin ederek, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evine götürüyor.

İhtiyaçları evine getirilen 70 yaşındaki Hasan Karagöz, uygulamanın güzel ve yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Karagöz, "Bazı insanlar uygulamayı yanlış anlıyor. Ben sokağa çıktığım zaman tehlike durumum artıyor. Mikrop kapma olasılığım artıyor. Evde kaldığım zaman yüzde 100 olan oranı yüzde 50'ye indiriyoruz." dedi.

Zabıta Memuru Fatih Öztopbaş da oluşturulan ekiplerce, ilçedeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde destek verdiklerini belirtti.

Zabıta Müdürlüğüne gelen telefonu anında değerlendirmeye aldıklarını vurgulayan Öztopbaş, şunları kaydetti:

"Hasta ve yaşlı insanlarımız bizi arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Başta ekmek, süt, yumurta gibi temel gıda maddeleri istiyorlar. Gelen telefonu hemen değerlendirip hızlı bir şekilde alışverişimizi yapıp evlerine ulaştırıyoruz. Bunun yanında telefon ve elektrik faturası, ısınma kontörü gibi ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyoruz. Nadiren de olsa sokakta gördüğümüz yaşlıları da evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Biz her zaman yaşlılarımıza hizmet vermek için burada hazırız."

Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor

Zabıta, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:40 Kaynak: AA

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