Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika

Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından zabıta ve polis ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimleri devam ediyor.

Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından zabıta ve polis ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimleri devam ediyor. Maltepe'deki semt pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında denetim yapan zabıta ve polis ekipleri, pazarda alışverişe çıkan yaşlılara kimlik kontrolü yaptı ve 65 yaş ve üzeri olan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı. Zabıta ekipleri ayrıca pazarcılara da kimlik kontrolü yaptı, sebze ve meyveleri vatandaşlara seçtirmemelerini söyledi. Yaşları 65'in üzerinde olan bir çift, zabıta ekiplerinin uyarısının ardından pazardan ayrıldı. Pazara alışverişe gelen bir kişi, "Bütün vatandaşların dikkat etmesini rica ediyorum. Bu işi çok ciddiye almalarını rica ediyorum. 65 yaşında olanların katiyen dışarı çıkmaması, insanların da birbirlerine çok yakın olmaması lazım. Her kurala uyacağız. Eşim evde, 66 yaşında" dedi. Öte yandan pazar içinde tıbbi maske ve eldiven satışı yapan kişilere de rastlandı. Maske ve eldiven satan bir kadın, "Satışlarımız iyi fena değil. Tanesini 5 liradan satıyorum. Valla biz aradık bulamadık bulamayınca bari biz girelim dedik" dedi.


- İstanbul
Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:07 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı         
15:18
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıta ekipleri 65 yaş üzeri vatandaşları tek tek uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]