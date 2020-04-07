Zabıta ekipleri, bakkal, marketlerde maske ve hijyen denetimi yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri, bakkal, marketlerde maske ve hijyen denetimi yapıyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri, bakkal, marketlerde maske ve hijyen denetimi yapıyor

6 saat önce

Nevşehir'de vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, bakkal, marketlerde maske ve hijyen denetimi yapıyor, System.String[]

Nevşehir'de vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimlerini sıklaştırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda il merkezindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal, büfe ve marketler de ise satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak salgına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Bakkal ve marketlerde müşterilerin sosyal mesafe kuralına göre ağırlanması konusunda da titizlikle denetimlerini sürdüren ekiplerin bugünkü denetimlerine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, bakkal ve market görevlilerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına, 20 yaş ve altındaki gençlerin de eklendiğini hatırlatarak, bu yaş grubuna satış yapılmaması ve müşterilerin markete maskesiz alınmaması konusunda bilgilendirmede bulundu. Erkut, zabıta ekiplerinin Belediye Başkanı Rasim Arı'nın üzerinde titizlikle durduğu bu konu ile ilgili denetimlerini il merkezindeki bütün fırın, büfe, bakkal ve marketlere yönelik olarak her gün periyodik olarak sürdüreceğini kaydetti.


"Geçici olarak kapatılan işyerleri kontrol ediliyor"


Zabıta ekipleri ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinin uygulamada faaliyetlerinin sonlandırıldığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdi.


Lokanta, restoran, kuaför, eğlence mekanları ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye muhatap olarak geçici olacak şekilde kapatılan diğer işyerlerinin faaliyetlerine ara verilip verilmediği kontrol eden Zabıta ekipleri, geçici olarak kapatılan bu işyerlerinin kontrollerini, korona virüs ile mücadele kapsamındaki süreç boyunca sürdürecek. - NEVŞEHİR

İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:55 Kaynak: İHA

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