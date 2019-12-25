Zabıta ekipleri bu defa köy yumurtalarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri bu defa köy yumurtalarını denetledi - Son Dakika

Zabıta ekipleri bu defa köy yumurtalarını denetledi

6 saat önce

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri halkın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek amacıyla yapmış oldukları denetimlere Pazaryeri'nde devam etti.

Zabıta ekipleri bu defa köy yumurtalarını denetledi, System.String[]

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri halkın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek amacıyla yapmış oldukları denetimlere Pazaryeri'nde devam etti.


Ekipler yapmış oldukları denetimlerde "köy yumurtası" niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan, ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen bin adet yumurtaya el koyarak satışını engelledi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Halkımızın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryerlerinde "köy yumurtası" niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan, ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen bin adet yumurtaya el koyarak satışını engelledik" dedi. - BARTIN

Zabıta Müdürlüğü, Pazaryeri, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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