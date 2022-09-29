Zabıta ekipleri, buldukları, içinde 2 bin 360 TL olan cüzdanı İranlı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Zabıta ekipleri, buldukları, içinde 2 bin 360 TL olan cüzdanı İranlı sahibine teslim etti

29.09.2022 16:18
Zabıta ekipleri, buldukları, içinde 2 bin 360 TL olan cüzdanı İranlı sahibine teslim etti

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri, yerde buldukları içinde kimlik kartları ve 2 bin 360 TL bulunan cüzdanı, sahibi, İranlı turist Amır Raşekhıma Şouleh'e ulaşıp teslim etti.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri, yerde buldukları içinde kimlik kartları ve 2 bin 360 TL bulunan cüzdanı, sahibi, İranlı turist Amır Raşekhıma Şouleh'e ulaşıp teslim etti.

?İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, denetim sırasında yolda buldukları ve içinde kimlik kartları ile 2 bin 360 TL paranın olduğu cüzdanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Erzurum'da bulunan İran Başkonsolosluğu ile de görüşmeler yapıldı. Araştırmalar sonunda cüzdanın kente turist olarak gelen İran uyruklu Amır Raşekhıma Şouleh'e ait olduğu tespit edildi. Şouleh ile irtibat kurularak, İpekyolu Belediyesi'ne davet edildi, tutanak tutulup parası ve cüzdandaki kimlik kartları kendisine teslim edildi.Amır Raşekhıma Şouleh, cüzdanını kendisine ulaştıran ekiplere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

İpekyolu, turist, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri, buldukları, içinde 2 bin 360 TL olan cüzdanı İranlı sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıta ekipleri, buldukları, içinde 2 bin 360 TL olan cüzdanı İranlı sahibine teslim etti - Son Dakika
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