Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Konuralp bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan kafeler caddesinde inceleme yaptı.



Korona Virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyetleri durdurulan kafeteryalar için Düzce Belediyesi ekipleri Konuralp bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan Kafeteryaları inceledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kafelerin açık olup olmadığını denetleyen ekipler, ticari faaliyetlerine devam eden lokantalarında incelemesini yaptı. Ekipler hafta sonunda mesai yaparak denetimlerini sıklaştıracağı belirtildi. - DÜZCE