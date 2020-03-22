Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Konuralp bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan kafeler caddesinde inceleme yaptı.

Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Konuralp bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan kafeler caddesinde inceleme yaptı.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyetleri durdurulan kafeteryalar için Düzce Belediyesi ekipleri Konuralp bölgesinde yoğun bir şekilde yer alan Kafeteryaları inceledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kafelerin açık olup olmadığını denetleyen ekipler, ticari faaliyetlerine devam eden lokantalarında incelemesini yaptı. Ekipler hafta sonunda mesai yaparak denetimlerini sıklaştıracağı belirtildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:32 Kaynak: İHA

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