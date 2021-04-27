Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

27.04.2021 15:10
Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son zamanlarda artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini iki katına çıkardı.

Son zamanlarda artan corona virüs vakalarından dolayı denetimlerin sıklaştığını ve yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumun önemine değindi.

Vatandaşların sık uğradığı mekanlarda hijyen kuralları rutin denetimlerine devam eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, artan Covid-19 salgını nedeniyle çalışmalarını iki katına çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Şube Müdürlüğü olarak, Ramazan ayında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapmalarını sağlamaları amacı ile müdürlüğümüze bağlı, motorize, yaya, mobil, resmi ekipler ile; sehiriçi trafik düzeni, yaya yoluişgali, fırınlar, marketler, dilenciler ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.

Ramazan ayında oluşan yoğunluk nedeniyle özellikle ilimizin İnönü Kışla ve Fuzuli Caddesi gibi ana arterlerinde esnaflar tarafından yapılan yaya yolu işgalleri denetleme ekte olup bu kapsamda 2021 yılı içinde 7523 adet denetim gerçekleştirilmiş olup yayaların geliş geçiş ı güzergâhlarına bırakılan her türlü mal ve malzeme kaldırmaktadır.

Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak ziyaret edilen gıda üretim ve satış yapılan marketler yoğun olarak denetlenmektedir içinde bulunduğumuz dönem göz önünde bulundurularak marketlerde öncelikle gerekli Covid tedbirlerin alıp alınmadığı kontrol edilmektedir sosyal mesafe maske dezenfektan hijyen ve %50 kapasite çalışma gibi hususlar tek tek kontrol edilmektedir bu kapsamda 2021 yılında gıda üretim ve satışı yapılan 1898 adet işyerlerinde 6475 denetim gerçekleştirilmiştir.

5216 sayılı büyükşehir kanunu 5363 sayılı Belediye kanunu 5326 sayılı kabahatler kanunu ve 6502 sayılı tüketici kanununun ilgili hükümleri gereği denetimlerimiz e Ramazan ayı boyunca devam edilecektir halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimiz e ara vermeden devam edilecektir vatandaşlarımız tarafından tespit edilen olumsuzluklarla ilgili alo 153 numaralı telefonlar ya da 444 51 44 no'lu belediyemizin çağrı merkezine bildirilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacaktır" dedi.

Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika


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