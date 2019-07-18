Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali ve seyyar satıcılar konusunda denetimlerine devam ediyor.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, kaldırım işgali ve seyyar satıcılar konusunda denetimlerine devam ediyor.
Zabıtalar, seyyar konumunda gıda satışı yaparak hem görüntü kirliliği oluşturan, hem kaldırım ve yol kenarlarına park ederek halkın geliş gidişini engelleyen, trafiği tehlikeye sokan ve sağlıksız bir şekilde satış yapanlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediyenin zabıta personeli, denetimler sırasında kurallara uymayan esnaf ve seyyar satıcıları uyarıyor.
Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap ve benzer satış ürünleri bulunduranlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatacağını bildiren ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar şehir merkezinde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi FaceApp'e FBI soruşturması istendi