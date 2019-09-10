Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak bakkal, market ve fırınlarda ekmek gramaj kontrolü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:49 Kaynak: Bültenler
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren bakkal, market ve fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde ekmek gramajlarını denetledi. Ziyaret ettikleri işyerlerindeki ekmekleri tartı aletlerinde tartarak gramajını kontrol eden ekipler, sattıkları ekmeklerde eksik gramaj tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguluyor.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
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