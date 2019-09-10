Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak bakkal, market ve fırınlarda ekmek gramaj kontrolü yaptı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında ekmek satışı gerçekleştiren bakkal, market ve fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde ekmek gramajlarını denetledi. Ziyaret ettikleri işyerlerindeki ekmekleri tartı aletlerinde tartarak gramajını kontrol eden ekipler, sattıkları ekmeklerde eksik gramaj tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguluyor.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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