Zabıta Ekipleri Dilenci Avında
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıtalar dilencilere göz açtırmıyor.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde zabıtalar dilencilere göz açtırmıyor.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçede dilendikleri tespit edilen iki kişinin yakalanması için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 2 kişinin ilçeye yaklaşık 1 saat önce geldiği öğrenildi. Dilencilerin üzerinden 270 lira para çıktı. Zabıta ekipleri 2 dilencinin üzerinden çıkan paralara el koyarak şahısları ilçe dışına çıkarttı.
Zabıta Müdürü Yaşar
Demirdirek, "Duygu sömürüsü yaparak bu şekilde dilenen kişilere karşı vatandaşlarımız para vermesin" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
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