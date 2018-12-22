Son Dakika Haberleri: Zabıta Ekipleri Dilenci Avında

Zabıta Ekipleri Dilenci Avında

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıtalar dilencilere göz açtırmıyor.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıtalar dilencilere göz açtırmıyor.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilendikleri tespit edilen iki kişinin yakalanması için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan 2 kişinin ilçeye yaklaşık 1 saat önce geldiği öğrenildi. Dilencilerin üzerinden 270 lira para çıktı. Zabıta ekipleri 2 dilencinin üzerinden çıkan paralara el koyarak şahısları ilçe dışına çıkarttı.

Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, "Duygu sömürüsü yaparak bu şekilde dilenen kişilere karşı vatandaşlarımız para vermesin" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Bursa, Gemlik, Zabıta, 3. Sayfa
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