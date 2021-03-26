Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere göz açtırılmıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde bekleyerek vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencileri tek tek yakalıyor. Yakalanan dilenciler hakkında işlem idari para cezası uygulanıyor. Zabıta ekipleri aynı zamanda dilencilerin vatandaşlardan toplamış olduğu paralara ise tutanak karşılığında el koyuyor. Adıyaman'da dilencilere yönelik denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN