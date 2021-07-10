Zabıta ekipleri dilencilere karşı uyardı - Son Dakika

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çeşitli bahanelerle dilencilik yapan kişilere fırsat verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden ekipler dilencilik yapan kişilerin eşkallerini 153 zabıta hattını arayarak bildirilmesini istedi.

Sinop ta son dönemde sık sık karşılaştığımız dilencilik konusunda yetkililer uyarıda bulunuyor. Sinop Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri şehir içerisinde dilencilik yapanlara karşı gece gündüz yaptığı denetimlerle göz açtırmıyor. Bu kapsamda kente bir ay içerisinde dilencilik yaparak halkın duygularını sömürmeye çalışan beş kişi yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı. Kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken şahısların üzerinden çıkan paralara da tutanakla el konuldu. Zabıta ekipleri dilenciliğin günümüzde artık bazı kişiler tarafından meslek edinildiğini söyleyerek vatandaşları bu kişilere karşı dikkatli olması konusunda uyardı. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden ekipler dilencilik yapan kişilerin eşkallerini 153 zabıta hattını arayarak bildirilmesini istedi

Kamu kurumları tarafından muhtaç durumdaki vatandaşlara gerekli yardımın yapıldığını belirten zabıta memuru Faruk yıldırım, duygu sömürüsü yapan bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yaz sezonu geldiğinde çevre illerden kente dilenmek için gelenlerin sayıları çok oluyor. Geçtiğimiz günlerde kör taklidi yaparak esnaflardan para toplamaya çalışan iki bayan şahsı yakaladık. Cezasını yazdıktan sonra bunlar il dışına gönderildi. Sinop küçük yer olduğu için burada bu tür dilencilik yapan şahısları yakalama şansımız çok yüksek oluyor. Küçük yer olduğu için zaten herkes birbirini tanıyor ve hızlı bir şekilde yakalanıyor. Hemşerilerimizden istirhamımız sahte sağlık raporları, yalan hikayeler veya çeşitli bahanelerle para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir" dedi. - SİNOP