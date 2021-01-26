Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor

26.01.2021 10:11

- Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor Kocaeli'de engelli vatandaşlara ayrılmış park yerlerinde çalışma yürüten zabıta ekipleri, uygunsuz park edilen ve engelli vatandaşları mağdur eden sürücülerin araçlarını tek tek otoparka çekiyor.

- Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de engelli vatandaşlara ayrılmış park yerlerinde çalışma yürüten zabıta ekipleri, uygunsuz park edilen ve engelli vatandaşları mağdur eden sürücülerin araçlarını tek tek otoparka çekiyor.

İzmit ilçesi sahil otoparkında engelli araç sürücülerinin mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, engelli araç park yerini işgal eden ve kavşak içerisinde uygunsuz park yapan sürücülerin araçlarını çekiyor. Çekici araçlarla alınarak otoparka götürülen araçlar için sürücülere 65'er TL ceza da uygulanıyor.

"Böyle olunca da iki katı bir mağdurluk oluyor"

Engelli araç park yerlerinin diğer araçlar tarafından işgal edildiğinde mağdur olduklarını belirten Ümit Kart, "Burası engelli araçların park yeri görüyorsunuz. Yalnız burada engelli olmayan araçların da park edildiğini görüyoruz. Engelli olmayan araçlar buraya park ettiği zaman, engelli olan araçların ve şahısların buradan şehir merkezine yürümesi daha uzun mesafede oluyor ve engelliler mağdur oluyor. Zaten engelli olduğu için mağdur durumda, böyle olunca da iki katı bir mağdurluk oluyor. Bunun sebebi, engelli aracı olmayan ve engelli olmayan kişilerin buraya park etmesi sonucunda bunlar kaynaklanıyor" dedi.

"Sesimizin duyulmasını talep ediyorum"

Mağduriyetinin bilinmesini talep eden Kart, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanlarımızın bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor, yardımcı olmaları gerekiyor hele engelli insanlara biraz daha ince düşünmek lazım. Düzeleceğini umuyorum. Buraya geldiğimizde engelli olmayan araçların park edildiğini gördüğümüzde bazen zabıtaya haber veriyoruz ama bazen yetişemiyorlar. O yüzden zaten mağdur durumda kalıyoruz. Arabalar çekilmeden ben gelmiş olsam park edemeyecektim ve mağdur durumda olacaktım. Zaten burası dolu yer bulmak zor iki katı bir mağdurluk yaşayacaktım, gidip daha uzağa park edip daha uzun mesafe yürüyecektim. Bu da bizim için kötü bir şey. 100 metre ileride boş alanlar var ama insanlar rahata alışmış, daha kısa mesafede işimi halledeyim kolaylığına kaçıyorlar ama bilmiyorlar ki çoğu engelli insanlara bir darbe daha onlar vuruyorlar bunu yapmamalarını, sesimizin duyulmasını talep ediyorum.

Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor

Engelli, Kocaeli, Zabıta, İşgal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri engelli park ihlali yapanlara göz açtırmıyor - Son Dakika


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