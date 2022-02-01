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ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI - Son Dakika

ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI

01.02.2022 13:31

AKSARAY'da zabıta ekipleri denetim yaptıkları sırada engelli bireylerin istediğini kırmayıp, onlarla kar topu oynadı.

AKSARAY'da zabıta ekipleri denetim yaptıkları sırada engelli bireylerin istediğini kırmayıp, onlarla kar topu oynadı.

Kentte 22 Ocak günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, kentteki yaşantıyı olumsuz etkilemesinin yanı sıra neşeli anlarında yaşanmasına neden oldu. Aksaray Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Taşpazar Mahallesinde rutin denetimlerini sürdürürken Engelli Koordinasyon Merkezinde bulunanlar, birlikte kar topu oynamak istediklerini söyledi. Zabıta ekipleri de bu isteği kırmayıp, Selçuklu Parkı'nda engelli bireylerle kar topu oynadı.

Engelli Koordinasyon Merkezi görevlisi Sevinç Baran, 'İşitme engelli ve diğer engelli arkadaşlarımızla beraber dışarıda çok güzel bir kar var. Biz de ekip olarak dışarı çıktık. Dışarıda da zabıta ekiplerini görünce onlarla beraber kartopu oynadık ve hepimiz çok eğlendik. Bizim için unutulmaz bir anı oldu.' dedi.

Görme engelli üniversite öğrencisi Muhammed Uygur ise, 'Bugün zabıta ekiplerimizle beraber yolun karışındaki parka gidip kartopu oynadık. Bizlere bu eğlenceli dakikaları yaşatan zabıta ve engelli koordinasyon merkezi görevlilerine teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Denetim sonrası kar topu oynadıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Zabıta Rabia Akagündüz de, 'Arkadaşlarımızla denetim yaparken, engelli koordinasyon merkezindeki arkadaşlarla karşılaştık. Bizden kar topu oynamamızı istediler. Bizde onların isteğini kırmayarak parkta beraber kartopu oynadık' şeklinde konuştu.

ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI
ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI
ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI

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Aksaray, Engelli, Zabıta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZABITA EKİPLERİ, ENGELLİLERLE KAR TOPU OYNADI - Son Dakika


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