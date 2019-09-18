Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı

1 saat önce

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaflara, son zamanlarda uyuşturucu madde kullanımı artması ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı, System.String[]

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaflara, son zamanlarda uyuşturucu madde kullanımı artması ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Zapıta ekipleri dağıttıkları broşürlerde, Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2017/2 sayılı karara göre 18 yaşından küçüklere her türlü kimyevi, uyuşturucu, veya psikotorop maddeler ile uçucu madde olarak tanımlanan bally, tiner yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi uyuşturucu maddeler ve tütün mamullerinin bunun yanı sıra alkollü içeceklerin satışının yasakladığı anlatan kanun hakkında bilgi içeriyor.

Ayrıca, bunlara bağlı olarak ilgili yasalara istinaden 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 66. Maddesi uyarınca karara uymayanlar ve yerine getirilmesi aykırı davrananlar veya zorluk çıkaranlar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanacağını ilgililere Zabıta Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi.

Zabıta Müdürlüğü, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak
İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri esnaflara uyuşturucu konulu broşür dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]