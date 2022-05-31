Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı - Son Dakika
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Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

31.05.2022 20:58
Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler pazar yerleri uygulama yönetmeliği çerçevesinde kent genelinde kurulan pazaryerlerinde denetlemelerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler pazar yerleri uygulama yönetmeliği çerçevesinde kent genelinde kurulan pazaryerlerinde denetlemelerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, tezgah, etiket ve tartı kontrolleri yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerini her alanda sıklaştırıyor. Son olarak pazaryerlerinde kurulan tezgahları denetleyen ekipler, pazarcı esnaflarını haksız kazanç sağlayarak vatandaşların mağdur edilmemesi için uyarılarda bulundu. Pazarda genelde fiyat ve tartı kontrolleri üzerinde duran ekipler, satışı yapılan her ürünün etiketinin bulunması konusunda uyarıda bulunurken, tartı aletlerini doğru çalışıp çalışmadığını denetledi.

Zabıta ekipleri geçiş güzergahı üzerinde ürün satan pazarcı esnaflarının da kayıt altına alınması için uyarıda bulundu. - DÜZCE

Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı
Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı - Son Dakika


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