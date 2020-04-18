Zabıta ekipleri evine ekmek götürünce, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Zabıta ekipleri evine ekmek götürünce, gözyaşlarına hakim olamadı

Evine ekmek götürülen vatandaştan, ekiplere dua: "Allah sizi koronadan 70 kilometre ötelere götürsün"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeği bitince zabıta ekipleri tarafından evine 4 ekmek götürülen yaşlı adam, duygulu anlar yaşadı. Ekmeği teslim alınca gözyaşlarına hakim olamayan vatandaş, "Allah sizi koronadan 70 kilometre ötelere götürsün kardeşim. Çok sağ olun, beni duygulandırdınız." dedi.

Serik belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Öğüt de, ekmeği bitince belediyeyi arayarak, yardım istedi. Zabıta ekipleri 4 ekmek temin ederek, Öğüt'ün evine teslim etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Öğüt, "Allah sizi koronadan 70 kilometre ötelere götürsün kardeşim. Çok sağ olun, beni duygulandırdınız. Allah sizden razı olsun, ağlattınız beni." dedi. Ekmek ihtiyaçları karşılanan diğer vatandaşlarda, belediyeye ve zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.