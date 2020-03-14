Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika

Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan toptancılara, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan toptancılara, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği belirtildi.


Korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent geneli ve ilçelerde aralıksız devam ederken Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit eden Korona virüse karşı çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı temizlik ekipleri kent merkezi ve ilçelerde virüsü önlemeye yönelik temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan toptancılara, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği belirtildi.


Temizlik ekipleri çalışmalarını ilçelerde de sürdürdü


Hafta sonu dahil çalışmalara ara vermeyen ekipler, kent merkezinde halkın toplu olarak bulunduğu ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camilerin bahçeleri, abdest alınan şadırvanlar, el temas eden musluk başları ve namaz kılınan alanlar ilaçlandı. Temizlik ekipleri çalışmalarını ilçelerde de sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimine bağlı 20 kişiden oluşan 10 ekip Alanya Hükümet Konağı, Alanya Hizmet Birimi, ASAT, Nüfus ve Tapu Dairesi, Tarım İlçe Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma hizmet binalarıyla, Göç İdaresi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında ilaçlarla dezenfekte çalışması yaptı. Resmi kurum ve kuruluşlarındaki ofisler, ortak kullanım alanları ve birimler en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.


Zabıta denetimleri sürecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı. Türkiye'de korona virüs tanısı konulmasının ardından fahiş fiyatta ürün satıldığına yönelik haberlerin ardından gerçekleştirilen denetimlerde Tahıl Pazarı ve civarındaki toptancılar, eczaneler ve medikalciler denetlendi. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanadı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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