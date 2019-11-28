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Zabıta ekipleri fırın ve okul kantinlerini denetledi

6 saat önce

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında fırın ve okul kantinlerinde inceleme yaptı.

Zabıta ekipleri fırın ve okul kantinlerini denetledi, System.String[]

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri denetimleri kapsamında fırın ve okul kantinlerinde inceleme yaptı.


Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve okul kantinleri denetlendi.


Zabıta ekiplerince yapılan denetimde, işyerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajları, çalışanların hijyen durumu, ürünlerin etiketleri, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri ile işyerinde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığına aykırılık teşkil edecek unsurlar, ekiplerce tespit edilerek işyeri yetkilileri uyarıldı.


Belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekiplerin denetim planına göre görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı gıdalarla beslenebilmelerini sağlayabilmek için bu denetimlere aralıksız devam edileceğini söyledi. - KAYSERİ

Zabıta Müdürlüğü, Hacılar, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
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