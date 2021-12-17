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Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı - Son Dakika

Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

17.12.2021 10:40
Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Yozgat'ın Yerköy Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Yozgat'ın Yerköy Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Denetimler esnasında halkın sağlığını bozacak olan tarihi geçiş ürünlere de el konulduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada "Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan market, kantin, gibi iş yerlerinde fiyat etiketi ve tarihi geçmiş ürünlerin denetimleri yapıldı. Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektik. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekiplerimiz ayrıca, fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol ettiler. Yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi alan ekipler, haksız kazanç elde etmek üzere girişimde bulunan yerlere cezai işlem uygulanacağı ve denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bilgisini verdiler." dedi.

Başkan Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altınız çizdi. - YOZGAT

Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Ticaret, Yozgat, Yerköy, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı - Son Dakika


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